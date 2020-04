Türkiyədə 31 şəhərə giriş-çıxış qadağası 15 gün artırıldı

Türkiyənin 31 şəhərində tətbiq edilən giriş-çıxış qadağası daha 15 gün uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu gecə saat 00:00-dan sonra Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van vilayətlərinə və Zonquldağa giriş-çıxış qadağan edilir.

