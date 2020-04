Fransada koronavirusdan ölənlərin sayı 19 mini ötüb.

“Metbuat.az xəbər verir ki, Covid-19 qurbanlarının sayı 19 min 323-dür. Onlardan 11 min 842-si xəstəxanada, 7 min 481-i sosial və tibbi-sosial müəssisələrdə dünyasını dəyişib.

Hazırda Fransada ümumi yoluxma halı 111 min 821 nəfərdir. 35 min 983 nəfər sağalaraq evə buraxılıb.

