Rəqqasə Fatimə xəstəxanaya yerləşdirildi - FOTO

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər yüzlərlə imkansız ailələrə yardım edən sənətçinin qəfildən halı pisləşib. Hazırda Fatimə həkim nəzarətində müalicə alır.

Fatimə xəstəxanadan fotosunu “Instagram” hesabının “Hekayə” bölümündə paylaşıb.

Oxu.az-ın əməkdaşı F.Fətəliyeva əlaqə saxlayıb. O, təcili tibbi müdaxilədən sonra səhhətinin yaxşı olduğu bildirib:

“Davamlı olaraq imkansızlara yardımlar etdim. Çox yoruldum və gücdən düşdüm. Əsəblərim də gərgin idi. Sistem vurdurdum. İndi vəziyyətim yaxşıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.