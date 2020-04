Koronavirusa qarşı virus yaradıldı

Amerikalı alimlər laboratoriya şəraitində yeni tip koronavirus əleyhinə peyvənd kimi istifadə edilə bilən virus hazırlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər insanlara zərəri olmayan parainfluenza 5 virusu (PIV 5) əsasında, bu infeksiyaya yoluxan hüceyrələrə koronavirusun tikanlarına oxşayan S-qlikoprotein ifraz edən gen əlavə edərək yeni virus yaradıblar.

İndiyə kimi testlər MARS infeksiyası daşıyan siçanlar üzərində aparılsa da, mütəxəssislər bu metodun SARS-CoV-2-də də effektiv olacağını düşünürlər.

Amerikal həkim Paul Makkari hesab edir ki, koronavirusa qarşı effektiv peyvənd tapmaq an məsələsidir.

