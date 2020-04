Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 1291 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Sputnik Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, son sutka ərzində 43 yeni yoluxma qeydə alınıb.

İndiyədək koronavirusdan ölənlərin sayı 20 nəfərdir.

