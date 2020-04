Rusiyada sutka ərzində 6060 yeni növ koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da virusa yoluxanların sayı 42 min 853 nəfərə çatıb.



Bildirilir ki, son 24 saat ərzində 48 nəfər virusdan ölüb. Rusiyada virusa yoluxma 78 regionda qeydə alınıb.

Sutka ərzində 234 xəstə sağalıb. Ümumi sağalma sayı isə 3291 nəfərdir.



