Şəmkir rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Posanlı qəsəbəsində baş verən hadisə zamanı Mübariz Bayramov həyat yoldaşı Nailə Məmmədovanın (1991-ci il təvəllüdlü) boğazını kəsib.

Qadın aldığı xəsarətlərdən yerindəcə keçinib.

Hadisə yerinə Şəmkir rayon Prokurorluğu və Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunub.

Cinayəti törədən şəxs saxlanılıb.

Qətlin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.(oxu.az)

