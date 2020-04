İspaniyada son sutka ərzində 4218 yeni növ koronavirusa yoluxma qeydə alınıb, 410 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, bu, martın 22-dən bəri qeydə alınan ən aşağı itkidir. Ümumilikdə İspaniyada 195 min 944 insan yoluxub, 77 357 nəfər sağalıb, 20453 xəstə ölüb.



