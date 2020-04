İranda koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 82 min nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə nazirinin müşaviri Əlirza Vahabzadə bildirib.



Onun sözlərinə görə, sutka ərzində 1343 nəfər virusa yoluxub, 87 nəfər ölüb. İranda infeksiyadan ölənlərin sayı 5118 nəfərə çatıb.

