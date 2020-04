Azərbaycanda ötən müddət ərzində koronavirusa yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 95.747 test aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumatda bildirilir.

Bu testlərdən 1398-nin nəticəsi pozitiv çıxıb. COVID-19-a yoluxan xəstələrdən 712-si sağalıb, 19-u isə vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.