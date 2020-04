Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) lideri Kim Çen In ABŞ Prezidenti Donald Trampa məktub göndərməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KXDR-ın Xarici İşlər naziri Li Son Qvon bəyan edib.



"Bəlkə, ABŞ Prezidenti özünün köhnə dostlarını xatırlayıb, amma bizim liderimiz Trampa heç bir məktub göndərməyib", - XİN rəhbəri vurğulayıb.



Xatırladaq ki, daha əvvəl Tramp Kim Çen Indan çox yaxşı məktub aldığını açıqlayıb.

