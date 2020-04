Koronavirus pandemiyası səbəbindən Azərbaycanda təxirə salınan liqaların bərpa müddəti artırılıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 və gənclər liqalarının U-11, U-13, U-16 yaş qrupu üzrə çempionatlarının başlama vaxtı uzadılıb.



Bundan başqa, Yüksək qızlar liqalarının, "Coca-Cola Məktəbli kuboku"nun və Region Liqası turnirinin oyunları da mayın 4-dək təxirə salınıb.



