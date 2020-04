Dilarə Kazımovanın karantindəki ehtiraslı rəqsi - VİDEO

Sosial mediada paylaşdığı foto və videoları ilə gündəmə damğa vuran estradamızın cazibədar müğənnisi Dilarə Kazımova ehtiraslı rəqsi ilə dillərə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, karantin günlərini rəngarəng edib, izləyicilərin əhvalını qaldırmaq üçün Dilarə makiyajsız halda qısa dar şortda telefonun kamerası önünə keçərək seksual rəqs hərəkətləri edib. Hamının çəki aldığı günlərdə Kazımova öz bədən formasını idman və çılğın rəqslərlə qoruyub saxlayır.

Onun “Tik-Tok” sosial şəbəkəsi üçün çəkdiyi qısa videoçarx izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.(oxu.az)

