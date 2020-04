TƏBİB (Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi) Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyəti açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, son sutka ərzində 5263 test edilib. 25 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb.

Bununla da ölkə ərazisində ümumi test sayı 95 747-ə çatıb. Yoluxmaların ümumi sayı isə 1398 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.