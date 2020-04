Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, prezidentlər telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətləri, regional prosesləri, eləcə də koronavirusla mübarizə məsələlərini müzakirə ediblər.



İki ölkə lideri virusla mübarizədə birgə addımlar atmağın vacibliyini vurğulayıblar.



