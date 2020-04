Günün ulduz falı - 20 APREL

Qoç - ön planda iş olmalıdır. Xırdalıqlar və detallara diqqətli olun. Xaosu aradan qaldırın, aldığınız məlumat və informasiyanı sistemləşdirin.





Pəhriz, orqanizmi yüngülləşdirmək, yüngül kosmetik prosedurlarda fayda var.

Ailə üzvləriniz və qohumlarınızla münasibətlərdə ciddi mövzu yarana bilər.





Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq, yaşlılarla cavanların maraqlarını uzlaşdırmaq çətindir. Ailənin yaşlı üzvləri ilə münasibətlərdə həssas və şəfqətli olun.





Ciddi qərarın qəbul edilməsini müvəqqəti olaraq təxirə salın.





Yolda diqqətli olun. Hər şey barədə eyni vaxtda düşünməyin. Təhlükəsizliyə riayət edin, əşyalarınızı kontrolda saxlayın.





Buğa - günün olaylarının zahiri təzahürləri sizi gərginlikdə saxlayacaq. Səhhətinizin qayğısına qalın. Kiçik ağrıların ciddi problemlərə çevrilməsinə rəvac verməyin.





Tənha, təkbaşına çalışmaq üçün əlverişli gündür. Lakin iş çox olarsa, onu başqaları ilə bölüşməyə çalışın. Yerdə qalan işi ciddi şəkildə yerinə yetirərək başa vurun.





Ən zəruri əşyalar və ərzaqdan savayı heç nə almayın. Alış-verişi sabaha saxlayın.

Köməyinizə ehtiyacı olan insan var. Ona yardım etmək sizə xeyir verməyəcək, amma dəstəyinizi əsirgəmiəyin.





Situasiyaların energetikası dəyişir. İstəklərinizi qulaqardına vurmayın.

Ola bilər ki, həyatınızda nəyisə dəyişməyin vaxtı çatıb.





Əkizlər - rutin işlərlə məşğul olun. Hadisələrin həmişəki axarının cari istiqaməti sizdən diqqətli davranmağı tələb edir.





Profilaktiki tədbirlərə ehtiyac var. Münasibətlərdə mühüm an yaranacaq. Maraq fəaliyyətin yeni istiqamətinə meyllənəcək.





Kollektivdə intriqa, paxıllıq, başqasının işinin nəticəsini mənimsəmək cəhdləri olacaq. Əldə etdiyiniz uğur barədə məlumatı və illah da ki, planlarınızı sizinlə müqayisədə o qədər də uğurlu olmayan insanla bölüşməyin.





İşi təfərrüatlı və ciddi şəkildə görərək bitirin.

Axşam saatlarında dincəlin.





Xərçəng - maddi məsələləri ön plana çıxararaq süni məhdudiyyətlərə fikir verməyin. İstək və tələbatınızı təmin edin. Mövcud situasiyanı dəqiq qiymətləndirin, ağır problemləri çözməzdən əvvəl düşünüb-daşının. Həmkarlarla münasibətlərdə gözlənilməz çətinlkilər yarana bilər.





Ağır sonuclu münaqişənin formalaşmaması üçün təmkinli və soyuqqanlı olun.

Çətinliklərdən qorxmayın, çünki onlar yaxın gələcəkdə sizə yaxşı perspektiv vəd edən işə doğru yönləndirmə funksiyasına malikdir.





Günün ikinci yarısında bəzi işləri istədiyiniz istiqamətə yönləndirə bilərsiniz.

Planın reallaşmasında əldə edilən uğurlar isə günün xoş təəssüratlarına səbəb olacaq.





Şir - ehtiyat və resursların, imkan və vəsaitin artırılması üçün əlverişli gündür. Qənaət, xırdalıqların nəzərə alınması daha rahat, əlverişli yaşam arealı hissi yaradacaq. Gördüyünüz işlərdən razı qalmaq üçün aktiv olun, yaxşı işləyin.





Praktik davranın, amma yaradıcı ideyaları da qulaq ardına vurmayın.

Təfərrüatların təkmilləşdirilməsi, işin nəticəsinin daha yaxşı olması üçün səy göstərin.





Uşaqlara diqqət yetirin, onların özlərini əmin hiss etmədikləri, dəstəyə ehtiyac duyduqları anda yardım edin.

Səhhətinizin qeydinə qalın.





Orqanizm üçün faydalı nə isə edin.





Qız - qəfil görüş, münasibətlərdə dönüş anı istisna deyil. Yeni intriqa və qarışıq hisslər yarana bilər. Emosiyaların tarıma çəkilərək işinizə mane olmasına imkan verməyin.





Fərdiyyətçi olun, məqsədlərinizə çatmaq üçün var gücünüzlə çalışın. Bununla belə, yeni situasiyanın yaranmağa başladığı məqamlarda diqqətli olun, baş verənləri müşahidə edin. Nəticə çıxarın, təhlillər aparın. Rutin və cari işlərlə məşğul olmaqda fayda var.





Sistemləşdirməyə ehtiyac duyulan məsələlər var.

Günün ikinci yarısında fəaliyyət tempini aşağı salın.





Tələsməyin, hövsələsizlik etməyin.

Bu gün tələskənlik işlərə yalnız ziyan vura bilər.





Tərəzi - köhnəlmiş əşyalar, hisslər və planlardan qurtulun. Stress və münaqişələrlə üzləşməmək üçün iş yerini qaydaya salın, köhnə və xarab əşyaları atın. Yaşamınızda yeni insan, yeni hiss və yeni plan peyda olacaq.





Şəxsi münasibətlər müstəvisində maraqlarınızla istəklərinizi təmin etmək üçün inadkar olun. Planı reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən yararlanın.





İrəliləyişə can atsanız, önəmli işlər görə bilərsiniz.





Əqrəb - asılılıq hissindən qurtulmağa tələbat duya bilərsiniz. Maraqları dəyişmək, uğurlar və perspektivləri təhlil etmək üçün əlverişli zamandır.





Yaşam süjetlərindən birinin yeni təfərrüatları ilə tanış olacaqsınız. Seçim edəndə mənfəət və üstünlükləri dəqiq dəyrələndirin. Unutmayın ki, sizinlə yanaşı, yanınızdakı insanların da diqqəti dağınıq ola bilər.





Emosional impulslara aldanmayın. Hadisələr düşündüyünüz məcrada və sürətdə inkişaf etməyə bilər.

Axşam saatlarına heç nə planlaşdırmayın. Yekunları nəzərdən keçirin, istirahət edin.





Oxatan - ipoxondriya, bədbin əhval-ruhiyyə, xroniki ağrıların kəskinləşməsinə yol vermək istəmirsinizsə, düşünülmüş addımlar atın, ətalətə qapılmayın.





Aktiv olun, yaşam tempinizi aşağı salmayın. Xəstə və qocalara yardım edin. Həssas və diqqətli olun, münaqişələri rüşeymdə boğun. Yardımınız olmadan işi çətinləşəcək insanlara dəstək olun.

Günün ikinci yarısında hisslərinizdə və işlərinizdə qayda yaradın.





Məntiqli davransanız, xeyir taparsınız. Əhvalınız heç bir səbəb və motivasiya olmadan dəyişə bilər.





Şərik, dost və ya tanışınızın əməllərində, sözlərində kiçik nöqsan tapan kimi sinirlənməyin, qıcıqlanmayın.





Oğlaq - intuisiyanıza etibar edin. Dəyişikliklər və yeniliklərin nişanələrini anlamağa çalışın. Çalışdığınız insanların məziyyətlərinin bəzilərini anlamaq imkanları yaranır.





Bundan sonra kiminlə əməkdaşlıq edəcəyinizə qərar verin. İnformasiya, faydalı təfərrüatlar, laqeyd qalınması mümkünsüz nüanslar vaxtıdır.





Yaşananlar bundan az sonra baş verəcək hadisələrdən xəbər verir. Baş verənlərin yaratdığı təəssüratlar zəif deyil.

Realist olun, əldə edə bilməyəcəyiniz nəsnəyə görə sinirlənməyin. Qıcıqlanmayın, paxıllıq etməyin.





Məsləhətləşmədə, təcrübə mübadiləsində fayda var.





Dolça - ağır, uzun və yorucu gün olacaq. Bir sıra məsələləri eyni vaxtda diqqətlə saxlamalı, işlə bağlı sualları cavablamalı, sizə ünvanlanmış suallara cavab verməli olacaqsınız.





Yeni iş gərginlik və izafi nevrozluqla müşayiət olunur. Maliyyə maraqlarınıza zərbə dəyməsinə imkan verməyin.





Təmkinli, soyuqqanlı olun, işlərdə tələskənliyə və hövsələsizliyə yol verməyin.

Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizdən onlara diqqət yetirməyinizi istəmirlərsə, rutin və cari işlərlə məşğul olun. Yaşam arealınızı qaydaya salın.





Günün ikinci yarısında yarımçıq işi başa vurun. Mühüm görüşü təxirə salın.

Axşam saatlarında passiv istirahətlə məşğul olun.





Balıqlar - gün çoxsaylı təmaslar, görüşlər, zənglər vəd edir. Tənha qalmağa çalışmayın gərəkli saydığınız işləri görün, yarımçıq heç nə saxlamayın. Səhhətinizə fikir verin, normal qidalanın. İmkan varsa, təmiz havada gəzişin.





Yaşamın keyfiyyətini düşünün. Planlarınız və məqsədlərinizdə qayda yaradın, hisslərinizi nizamlayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmasların rutinlikdən qurtarılması gələcək işlərə və yaxın perspektivlərə müsbət təsir edə bilər.





Şəxsi münasibətlər müstəvisində etiraflar vaxtıdır. Yaxın ətrafınızadkı insanların dediklərini dinləyin, məsləhəti əsirgəməyin. Onların qayğılarından və problemlərindən hali olun.





Siz də məsləhət alaraq mürəkkəb məsələnin həllini tapa bilərsiniz.

