“ABŞ-ın Fars və Oman körfəzlərində İrana qarşı törədəcəyi təxribatlara qarşılıq veriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-a belə xəbərdarlıq edib. Açıqlamada ABŞ-a beynəlxalq dəniz daşımaları qaydalarına əməl etməsi tövsiyyə olunub.

“Əmin olun ki, İran xarici qüvvələrin bu bölgədəki təhlükəli fəaliyyətini suverenliyinə təhdid kimi qəbul edir” - deyə açıqlamada qeyd olunur.

