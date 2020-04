Bu ölkədə son 30 ilin ən böyük silahlı hücumu oldu: Çox sayda ölü var - FOTOLAR

Kanadada son 30 ilin ən ölümcül silahlı hücumu meydana gəlib. Silahlı şəxs sivil xalqı hədəf alıb və 16 nəfərin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı silahll şəxsin hücumu şənbə günü gecə başlayıb və bazar gününə qədər davam edib. Hasdisənin bir terror hücumu olmadığı bildirilib. Ölkə gündəminə düşən hadisə ilə bağlı ölkənin Baş naziri Castin Trudeu da açıqlama yayıb və başsağlığı verib.

Polislər ölü sayının artma ehtimalının olduğunu qeyd ediblər. Silahlı şəxsi Enfild bölgəsində ələ keçirən polislər onun bir klinikasının, evlərinin və digər şəhərlərdə mülklərinin olduğunu deyiblər.



Mənbə: cnn.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.