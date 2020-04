Koronavirusda YENİ KƏŞF: Ağciyərdən başqa bu orqanı da xəstə edirmiş

Koronavirus epidemiyası süni nəfəs aparatlarından sonra böyrək çatışmazlığı üçün lazım olan cihazlara da ehtiyacı artırıb. Belə ki, ABŞ-da xəstəxanalarda koronavirusdan müalicə alan xəstələrdə böyrək çatışmazlığı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Nyu-York Taymz" qəzetinin hazırladığı xəbərə görə, xəstəxanalarda az sayda olan cihazları xəstələr arasında bölüşdürmək üçün "ölüm-qalım hesabı" başlayıb. Virusun böyrəkləri hədəf alıb almadığına dair hələ konkret bir məlumatın olmadığı bildirilən xəbərdə koronavirusun səbəb olduğu böyrək zədəsinin qalıcı olub olmadığının da bilinmədiyi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, bu günə qədər koronavirusun ağciyər, beyin, ürək və bağırsaqlara zərər verdiyi bilinirdi.

