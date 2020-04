Fiziki məhdudiyyəti olanları nəfəs aparatından ayırırlar? - Koronavirus skandalı

İsrailin "Kanal 13" televiziyası koronavirus xəstələrinin süni nəfəs aparatlarına bağlanması lazım olduğunda kimlərə üstünlük verildiyi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə aid bir sənədi yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözgedən sənəddə öz ehtiyaclarını tək başına qarşılaya bilməyən fiziki və əqli çatışmazlığı olanların, ürək, ağciyər, qaraciyər, böyrək xəstələri və sinir sistemində problem olanların, psixoloji travma keçirənlər xəstələrin, müalicəsi olmayan xəstəliyi olanların və koronavirusdan qurtulma şansı 20%-dən az olanların nəfəs aparatlarından ən son yararlana biləcəyi qeyd edilib.

Eyni zamanda bu cihazlardan ilk olaraq faydalanacaq xəstələr "yoluxmadan əvvəl həyatı orqanları tam olaraq işləyən, əngəlli olmayan, zəif xəstəlikləri olan və ya sadəcə bir orqanında xəstəliyi olanlar, virusdan qurtulma ehtimalı 80%-dən yuxarı olanlar" deyə sıralanıb.

Sözügedən sənəd ölkədə skandala səbəb olub, əngəlli insanlara qarşı aryı-seçkilik əks etdirdiyi bildirilib.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.