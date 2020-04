Koronavirusdan ölüm halının olmadığı ölkə AÇIQLADI: Dərman hazırdır, bu gün satışa çıxarılacaq

Madaqaskar prezidenti Andri Racoelina koronavirusa qarşı hazırladıqları bitki tərkibli dərmanı bu gün tanıdacaqlarını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Racoelina "Covid Organics" adlı dərmanın yovşan başda olmaqla bir çox şəfalı bitkidən ibarət olduğunu, bu gün satışa çıxarılacağını qeyd edib. Yovşan bitkisi uzun zamandır Çin alimləri tərəfindən laboratoriyada araşdırılırdı.

Çin alimi Youyo Tu astma xəstəliyinin müalicəsində yovşanın maddəsini kəşf edib saflaşdırdığı üçün 2015-ci ildə "Nobel" mükafatı qazanmışdı.

Qeyd edək ki, Madaqaskarda koronavirusdan ölüm halı baş verməyib, yoluxanların sayı isə 83-dür.

