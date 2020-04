Paytaxt sakini piyadalar üçün dezinfeksiya keçidi hazırladı - VİDEO

Azərbaycan vətəndaşı Elşən Rəhimov başqa ölkələrdə quraşdırılmış dezinfeksiya keçidlərini görərək, özü də öz əliylə belə bir qurğu hazırlamaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşən Rəhimov yerli bazardan xammalı əldə edərək iki günə hazırlayıb başa çatdırdığı bu qurğu təkmilləşdirilmə mərhələsindədir.

Dünyanın bir çox ölkələrində əhalinin istifadəsinə verilən bu tipli dezinfeksiya keçidləri olduqca faydalı bir qurğudur. Elşən Rəhimov deyir ki, onun hazırladığı keçidin bir neçə sayda istehsalı üçün vəsait tələb olunur. Əgər ona dəstək verilərsə qurğunun sayı artırıla bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.