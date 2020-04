Dünya Çində çəkilən bu fotodan danışır: 2 il əvvəl paylaşıb, yenidən siliblər - FOTO

Koronavirusla bağlı mediaya sızan bir foto dünyada gündəm olub və virusun Çində yaradıldığı iddialarını daha da gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilis mediasının yazdığına görə, foto 2018-ci ildə Çin xəbər agentliyi tərəfindən "Tvitter"də paylaşılıb və daha sonra silinib. Koronavirusun meydana gəldiyi Vuhan şəhərindəki laboratoriyada çəkilən fotoda koronavirus da daxil olmaqla 1500 virusun mühafizə edildiyi soyuducu görülür.

İngilis mediası virusların mühafizə edildiyi soyuducunun qaısının qırıq olmasına diqqəti çəkib.

Mənbə: Haber7

