Koronavirusla bağlı xüsusi karanatin rejimində çətin durumda qalan insanlara yardımları ilə diqqə çəkən idmançı Kamil Zeynallı "Lent.az" saytının canlı yayımında qonaq olub.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, o, indiyə qədər 100 min manatlıq yardım etdiyini deyib. Kamil Zeynallı bu işdə tək olmadığını, bir sıra insanların ona dəstək olduğunu deyib.

Daha ətraflı videodan izləyin:

