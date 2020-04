Koronavirus xəstəxanasında duyğulu anlar: 50-ci ildönümlərini belə qeyd etdilər / FOTOLAR

Koronavirusa görə mart ayından bəri xəstəxanada müalicə alan italyan cütlük 50-ci evlilik ildönümlərini xəstəxanada əl-ələ qeyd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxananın tibb bacısı Roberta Ferretti cütlüyün 50-ci ildönümü olduğunu bildikdən sonra xəstəxana işçiləri ilə birlikdə bir jest ediblər. Tibb bacısı bununla bağlı deyib:

"Kiçik bir tortun üzərinə 50 ədəd şam yerləşdirdik, oksigen balonlarına görə şamları yandırmadıq. Biz toyun mahnısı oxuyarkən, onlar da qalan gücləri ilə bir-birlərinin əlini tutdular. Yaşadığımız bu anlar inanılmaz idi. Günlərdir etdiyimiz bütün fədakarlıqlara dəydi. Həyatımız boyunca axtardığımız sevgini o otaqda hiss etdik".

