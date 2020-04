Dövlət Dəniz Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar paylanılıb

Prezident İlham Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!” şüarına dəstək olaraq Dövlət Dəniz Agentliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 100 tənha, kimsəsiz və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrə ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar paylanılıb.

Dövlət Dəniz Agentliyinin əməkdaşları vətəndaşlara pandemiya ilə mübarizədə həyata keçirilən tədbirlər, şəxsi gigiyena qaydaları, sosial təcridolmanın vacibliyi barədə məlumat verib. Sakinlərdən bu həssas dövrdə evdə qalmaları, ciddi karantin rejiminə və müəyyən edilmiş sosial izolyasiya tələblərinə əməl etmələri xahiş olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.