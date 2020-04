Məktəblər nə vaxt açılacaq? AÇIQLAMA

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq təhsil ocaqlarında tədrisin mayın 5-də başlaması nəzərdə tutulur. Ancaq o da bəllidir ki, tədrisin başlaması vəziyyətdən asılı olacaq. Çünki ölkə başçısı da çıxışında bəyan edib ki, karantin rejimin sərtləşdirilməsi mərhələli tətəbiq edildiyi kimi, aradan qaldıırlması da mərhələli olacaq. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı martı ayının 3-də tətbiq edilən karantin rejiminə uyğun olaraq ilk bağlanınlan təhsil ocaqları olduğundan, yəqin ki, ən gec fəaliyyətə başlayacaq sahə də təhsil sahəsi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə.az-a açıqlamasında məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın vitse-prezidenti İsa Həbibəyliyə müraciət edib.

Millət vəkili Azərbaycan Prezidentinin karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı verdiyi qərarı dəstəklədiyini və bunun vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi, sağlamlığının müdafiəsi naminə atılan addım kimi dəyərləndirib.

Tədrislə bağlı məsələyə gəldikdə isə İ.Həbibbəyli deyib ki, Təhsil Nazirliyi bütün imkanlardan istifadə edərək qısa zamanda onlayn tədris proqramını tətbiq etməklə tədrisi həyata keçirməyə başlayıb. "Artıq onlayn, distant tədris prosesi geniş tətbiq edildiyindən tədris proqramında gecikmə olmayıb. Hesab edirəm ki, tədris ilini qısa müddət artırmaqla tədris proqramını sıxlaşdırılmış qrafiklə başa çatdırmaq olar.

Bununla da boşluq aradan qaldırıla bilər. Mən belə düşünrəm, ancaq rəsmi qərar necə olacaq deyə bilmirəm. Amma tədris müddətini vaxtı uzadıla bilər”- deputat deyib.

Deputat bildirib ki, vaxtdan səmərəli istifadə etməklə vəziyyətdən çıxmaq mümkün olacaq.

Mayın 4-dən sonra tədrisin başlanıb, başlanmayacağına gəldikdə deputat bildirib ki, bildiyiniz kimi təhsil müəssisələrində insan sıxlığı olduğundan koronavirusa yoluxma halları qeydə alına bilər: "Koronavirus infeksiyasina yoluxma halın yenidən təkrarlanmasın deyə, mərhələli qaydada tədrisən tədrisi bərpa etmək olar”.

Ali təhsil ocaqlarında yay imtahanları ilə bağlı məsələyə gəldikdə İ. Həbibbəyli Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahanların vaxtının uzadılması ilə bağlı məlumat verib: "Bu da təbii reallıqdır. Çünki insanların kütləvi şəkildə bir yerə toplaşması koronavirus pandemiyasının yayılmasına şərait yarada bilər. Düşünürəm ki, qısa müddətdə koronavirus bitəcək və imtahanlar təşkil olunacaq. Sözsüz ki, test sualları bir neçə ay əvvəl hazırlanır. Amma koronavirus uzun müddət davam edərsə, buna uyğun olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi öz test bankına müəyyən dəyişikliklər edə bilər. Amma yenə də düşünürəm ki, koronavirus qısa zamanda bitəcək və bunlara ehtiyac qalmayacaq”.

