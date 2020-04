DİQQƏT: 190 manatla bağlı daha bir YENİLİK olacaq? - POÇTA GETMƏDƏN...

"Bank hesabı vasitəsilə yardımların verilməsi, nəzarətin gücləndirilməsinə hesablanıb. Amma indiki karantin rejimində insanların fiziki olaraq hesab açması və kart almağa çalışması banklar qarşısında növbələrə və sosial məsafənin pozulmasına səbəb olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, redaktor.az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. O bildirib ki, bank hesabı açmağın onlayn şəkildə həyata keçirilməsi üçün addımlar atılmalıdır:

"Bu məsələnin ya onlayn qaydada, ya da poçt xidməti vasitəsilə həyata keçirilməsi üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Bundan başqa, ASAN könüllülərinin də işə cəlb edilməsi ilə kartların qeydiyyatdan keçən insanların birbaşa ünvanlarına çatdırılması da təşkil oluna bilər".

