Milli Məclisin aprelin 24-də keçiriləcək iclasının gündəliyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Parlamentin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu deyib ki, iclasın gündəliyinə 27 məsələ daxil edilib.

Bunlar, "Torpaq icarəsi haqqında", "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında", "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" və s qanunlara dəyişiklik layihələridir.

