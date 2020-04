Ramazan ayının təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən (QMİ) verilən məlumata görə, təqvimdə Ramazan ayının namaz vaxtları, imsak və iftar vaxtları əks olunub.

Təqvimə əsasən, Əhya gecələri 12 may, 14 may, 16 may və 20 may tarixlərinə təsadüf edir.

Şəvval ayının 1-i (24 may) Fitr (Ramazan) bayramıdır.

Niyyət gecəsi aprelin 24-dən 25-nə keçən gecəyə düşür.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Ramazan ayı aprelin 25-da başlayır.