"Siz gördüyünüz işlərə görə özünüzlə fəxr etməlisiniz".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) COVID-19 üzrə sözçüsü Marqaret Harris Azərbaycan xalqına koronavirusla bağlı tövsiyələrini çatdırarkən deyib.

“Baxmayaraq ki, ağırdır, çətindir. Hamımız eyni dünyada yaşayırıq. Tədbirləri davam etdirin”, - o bildirib.

