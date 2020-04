Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) klubunun yetirməsi İnnokenti Samoxvalov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, , fərdi məşq zamanı halı pisləşən 23 yaşlı futbolçu qəflətən ölüb. Faciənin dəqiq səbəbi araşdırılır.

Ailəli olan gəncin özündən sonra azyaşlı övladı qalıb.

Qeyd edək ki, İnnokenti Samoxvalov "Lokomotiv"in farm-klubu olan "Kazanka"da çıxış edirdi.

