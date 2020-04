Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavininin səhhəti pisləşib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, birinci müavin İsmayıl Yusifzadəyə ağır pnevmaniya diaqnozu qoyulub.

O, təcili paytaxtın 3 saylı şəhər klinikasına aparılıb. Hazırda orada müalicə olunur.

Qeyd edək ki, İ.Vəlizadə koronavirusa tutulması şübhəsiylə iki dəfə test edilib. Ancaq hər iki testin nəticəsi neqativ çıxıb.

