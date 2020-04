Peşə təhsili müəssisələrinin vəzifələri artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti burnunla bağlı “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"ndə müvafiq dəyişiklik edib.

Qərara əsasən, peşə təhsili müəssisələrinin vəzifələri sırasına təhsilalanları dərsliklərlə pulsuz təmin etmək daxil edilib.

