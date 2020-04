Bacılar ailə qurmasından danışdı: "İş adamı kimdirsə..." - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi əkiz bacılardan biri Sevilin ailə qurması barədə xəbərlər yayılıb.



Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bacılar İnstaqram hesabında bu barədə açıqlama veriblər:



"Səhər-səhər bizi yuxudan gözəl xəbərlə oyadıblar. Sevilin toyu olub sən demə. Amma bu çətin xasiyyətlə çətin səni kimsə ala, Sevuşum. Allah ağzınızdan eşitsin. İnşallah doğru olsun. O, iş adamı kimdirsə deyin karantində ailəyə baxsın. Kimdirsə "onu mənə çağırın gəlsin".



Qeyd edək ki, Sevilin ailə qurması ilə bağlı xəbəri ilk dəfə "Qafqazinfo" saytı məlumat vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.