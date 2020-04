SON DƏQİQƏ: Neftin qiyməti 1 dollara qədər düşdü

"WTI" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti Londonun "ICE" birjasında saat 21:34 üçün 94,4 faiz ucuzlaşaraq tarixdə ilk dəfə 2 dollardan aşağı düşüb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, saat 21:37 üçün "WTI" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 1,44 dollar səviyyəsində olub, bu isə ötən sessiyanın yekununda qeydə alınan qiymətdən 92,1 faiz daha ucuzdur.



"WTI" markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti isə 13,1 faiz ucuzlaşaraq 21,75 dollar/barel təşkil edib. "Brent" markalı neftin qiyməti isə 6,9 faiz ucuzlaşaraq 26,13 dollar/barel təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.