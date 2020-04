''Karantindən çıxmaq, virusun bitməsi demək deyil '' - TƏBİB-dən ƏHALİYƏ XƏBƏRDARLIQ / VİDEO

''Bu bir xəstəlikdir bu bir virusdur. Hətta Operativ Qərargahın qərarından sonra karantin rejimindən mərhələli bir şəkildə çıxsaq da uzun müddət virusdan qorunmaq üçün qaydalara əməl etməliyik''

Metbuat.az xəbər verir ki bu fikirləri TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva AzTV-nin efirində yayımlanan “Hədəf” verilişində deyib.’

"Karantinin bitməsi virusun bitməsi demək deyil. Çünkü bu bir yoluxucu xəstəlikdir. Əgər bugün 38 nəfər varsa demək bu virus Azərbaycanda var. Sosial məsafələr bizim üçün çox önəmlidir. Biz virusla mübarizəyə başlayanda da bu yolla başlamışdıq. İndi karantindən çıxandan sonra da bu yolla normal həyatımıza qayıtmalıyıq. Bu bir aya olan proses deyil. Biz gözləyirik .Artıq vaksinlər var. İnsanlar da istifadə etməyə başlayıblar. Amma hər vaksinin də öz yan təsirləri var. Bu gözləmə müddətində də biz qaydalara əməl etməliyik.’’

Gülbəniz Hüseynli /Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.