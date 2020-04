Bu gün bu rayonların sakinləri müavinət, təqaüd və kompensasiyalar alacaq - SİYAHI

Bu gün Bakının daha yeddi rayonu üzrə sakinlər müavinət, təqaüd və kompensasiyalar alacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nizami, Nərimanov, Xətai, Xəzər, Pirallahı, Sabunçu və Suraxanı rayonlarının sakinləridir.

Qeyd edək ki, ötən gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aprel ayı üzrə müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişinə başlanılıb.

Bakının Səbail, Yasamal, Binəqədi, Nəsimi, Qaradağ rayonları, eləcə də, Abşeron rayonu və respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişi həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.