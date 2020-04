Bakının bu ərazilərində işıq Olmayacaq

Bakının bir sıra küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC-dən bildirilib.

Məlumata əsasən, Bakı şəhəri Yasamal rayonu xidməti ərazisində yerləşən 669 saylı transformator məntəqəsində yenidənqurma və cari təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Zahid Xəlilov, Bəxtiyar Vahabzadə və Şəhriyar küçələrinin bəzi ərazilərində 21.04.2020-ci il tarixində saat 10.30-dan 12.00-dək elektrik enerjisinin verilişində qısa müddətli fasilə yaranacaq.

