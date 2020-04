Bu gün saat 08:20-də Baş Sumqayıt - 5-cı blok/post mənzilində kontakt şəbəkədə yaranan nasazlıq nəticəsində Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə işləyən elektrik qatarlarının hərəkəti ləngiyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Mətbuat katibliyi şöbəsindən məlumat verilib.

Elektrik qatarı saat 09:10-da təyinatı üzrə yola salınıb.

"Təcili bərpa işlərinə başlanılıb", - Mətbuat katibliyi şöbəsindən bildirilib.

