ABŞ mediası iddia etdi: Türkiyə ölənlərin sayını gizlədir

Koronavirusun Türkiyədəki son vəziyyəti ilə bağlı yeni iddia meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın "Nyu-York Taymz" qəzeti Türkiyənin koronavirusdan ölənlərin həqiqi sayını gizlətdiyini iddia edib. Qəzetin araşdırmasına görə, 9 mart və 12 aprel arasında İstanbulda keçən ilə nisbətən 2 min 100 daha çox ölüm meydana gəlib.

Xəbərdə bu 2 min 100 nəfərin koronavirusdan öldüyünün qəti dəlilinin olmadığı, lakin bu artımın sırf koronavirus epidemiyası dövründə ortaya çıxdığı bildirilib.

Mənbə: sondakika.com

