Dünya koronavirus epidemiyası mübarizə apararkən Afrika ölkəsi Zimbabvedə malyariya xəstəliyi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəlik nəticəsində son 4 ayda həyatını itirənlərin sayı 152 olub. Bununla bağlı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi rəsmi açıqlama yayıb. Ölkədə yanvar ayından bu yana 170 min 303 yoluxma halı qeydə alınıb.

