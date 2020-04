Şimali Koreya lideri Kim Çen İn haqqında ilginç iddialar meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, CNN kanalında yer alan bir xəbərdə adı çəkilməyən ABŞ kəşfiyyat səlahiyyətlisinə istinad edilərək bildirilib ki, 36 yaşlı Kim Çen İn əməliyyat olunub və vəziyyəti kritikdir. Onun xəstəxanada yatdığı bildirilib.

Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi "Yonhap" isə iddiaları yalanlayıb.

Mənbə: cnn.com

