"Nature Medicine" jurnalında yayımlanan araşdırma "Covid-19" virusu ilə bağlı yeni faktları üzə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma 21 yanvar-14 fevral aralığında Çinin Quanqzhou şəhərindəki xəstəxanada yatan 94 xəstənin simptomlarının ortaya çıxdığı gündən etibarən 32 gün boyunca burun və ağızlarından nümunələr alınaraq aparılıb.

Məqalədə virusa yoluxma hallarının daha çox gündüz saatlarında meydana gəldiyi qeyd edilib.

Mənbə: Haber7

