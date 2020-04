9-11-ci siniflərdə tədris mayın 4-də bərpa olunur?

Sosial şəbəkələr istifadəçiləri mayın 4-dən etibarən 9-11-ci siniflərdə tədrisin bərpa olunacağı ilə bağlı məlumatların yayıldığını iddia edir və buna dair müzakirələr aparırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov modern.az-a bildirib ki, hazırda bu məsələ müzairə edilmir. İ.Məmmədov qeyd edib ki, ümumiyyətlə belə bir fikir yoxdur: "Orta məktəblərdə tədrisin bərpası ilə bağlı konkret fikir yoxdur. Əgər olarsa, təbii olaraq, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.