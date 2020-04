“ Neft bazarı təşviş içindədir, hər an daha çox qan itirir ” - AÇIQLAMA

''Dünya neft bazarında nələrin baş verdiyini sağlam məntiqlə heç kim izah edə bilməz. Bazarda anormal şeylər baş verir və iqtisadçılar, analitiklər bunu hansısa iqtisadi qanunauyğunluqlarla izah etməyə çalışırlar. Bəli, məhz izah etməyə çalışırlar!''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri iqtisadçı ekspert Qalib Toğrul ötən gün WTI markalı neftin qiymətinin sıfır həddinə düşməsi vəziyyətinə münasibət bildirərkən deyib.

Bəs hal-hazırda dünya neft bazarında çöküşün səbəbi nədir?

''Çöküşün səbəblərini bazarda indiyədək olmayan qədər neft artıqlığının yaranması (1), 20 aprelin may fyuçerslərinin satılmasının son günü olması (2), OPEC+ ölkələrinin gündəlik neft hasilatının 9,7 milyonadək azaltması qərarının maydan qüvvəyə minməsi (3), rezervuarlarda yer qalmaması (4) ardıcıllığı ilə sıralamaq olar. Lazım gəlsə, regionun gələcəyi ilə bağlı gözəl xəyallar quranların xətrinə, “ABŞ-ın Rusiyanı çökdürməsi üçün atdığı növbəti addım” da dünənki çöküşün səbəbləri siyahısına əlavə oluna bilər.''

Neft bazarına planlı müdaxilə ola bilərmi?

''Neft bazarındakı prosesləri hər şeydən əvvəl tələb və təklif tənzimləyir.Təbii ki, bazara planlı müdaxilələr tarixən mövcud olub. Ancaq bu planlı müdaxilələr tələb və təklifdə hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik yarada bilmirsə, təsiri və müddəti qısa olur. Dünənki çöküş o qədər güclüdür ki, təkcə planlı müdaxilə ilə izah oluna bilməz.''



Ekspert əlavə etdi ki, hazırda WTI-ın iyun-avqust fyuçersləri 20-30$, sentyabr-dekabr fyuçersləri 30-35$ aralığında satılsa da, gələcəklə bağlı hələ heç nə aydın deyil.

''Gözlə görünən odur ki, neft bazarı təşviş içindədir və hər an daha çox qan itirir.''

Bugün ABŞ prezidenti Donald Tramp da neft bazarında baş verən qiymətinin kəskin aşağı düşməyinə münasibət bildirdi. Tramp dedi ki, neftin qiymətinin yenidən yüksələcək, bu uculaşma qısamüddətlidir.

"Bu, neftin vəziyyətindən daha çox maliyyə vəziyyətdir. Bazarlarda tıxanma var, buna görə qiymətlər aşağı düşdü. Xam neftin qiymətləri 1 ay müddətində 25-28 dollar arasında dəyişəcək.''

Millət vəkili Vüqar Bayramov isə bildirdi ki, Texas markalı (WTI) neftin 1 bareli 1 dollardan ucuz satılması koronavirus pandemiyasının bütün dünyada iqtisadiyyata vurduğu zərbədir.

'' Neftin qiyməti sıfıra yaxınlaşır. Digər birjalar da dalğalanır. Koronavirus pandemiyası dünya iqtisadiyyatında yeni “oyun qaydaları” müəyyənləşdirməkdə davam edir. Bu artıq yeni dünya düzəninə cəhd kimi də dəyərləndirilə bilər. Deməli, post-pandemiya dövründə dünyanı yeni sürprizlər gözləyir. Pre-pandemiya dövrü isə xəyal olaraq qalmaqdadır. Həm siyasi, həm də iqtisadi kontekstdən dünyada yeni düzənə hazırlıq başa çatmaqdadır.''

