Qadını ölümdən implantı xilas etdi - FOTO

Sinə nahiyəsindən güllə ilə vurulmuş bir qadını implantları xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı kanadalı qadın küçədə naməlum bir şəxs tərəfindən silahla vurulub. Qadının sinəsinə güllə dəydikdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılır. Məlum olur ki, güllə onun sinə implantına dəyərək döş qəfəsindən yan keçib.

Çünki silikon implant düz döş qəfəsinin üzərində yerləşibmiş.Əməliyyatdan sonra çıxarılmış implant kəsilərək güllə içərisindən çıxarılıb. Məhz implantın yarılması ilə güllənin trayektoriyasını analiz etmək mümkün olub. Ekspertlər bunun bir ilk olduğunu bildiriblər.

Yalnız bir qırıq qabırğa xəsarəti alan qadının əməliyyatı uğurlu keçib.

Mənbə:Dailymail.com

