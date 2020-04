Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Zöhrab Mnatsakanyan arasında video-konfrans formatında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN rəhbərlərinin görüşü ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri və fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin vasitəçiliyi ilə keçirilir.



Xəbər yenilənəcək...

