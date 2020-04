Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyada yeni aclıq böhranı olma ehtimalına dair hesabat dərc edib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hesabatda tədbirlər görülməzsə, dünyada aclıq çəkənlərin sayının iki dəfə artacağı vurğulanır.

Qeyd olunur ki, COVİD-19 səbəbi ilə dünyada 2020-ci ildə acılq çəkənlərin sayının 250 milyona çatacaq.

