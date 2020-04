Türkiyənin "Beşiktaş" futbol klubunun almaniyalı qapıçısı Loris Karius müqaviləsini birtərəfli ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "NTV" məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, klubdan 1.6 milyon avro alcağı olan alman qapıçı "Beşiktaş"ı FİFA-ya şikayət etmişdi.

